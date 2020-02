Kyle Lowry : « Fred VanVleet sera All-Star un jour »

Si les Toronto Raptors sont aussi bons cette saison, c’est en immense partie grâce à leur duo de meneurs Fred VanVleet/Kyle Lowry. Non seulement les deux hommes sont performants en attaque, mais ils trouvent aussi la solution de peser en défense malgré leur petite taille (1m85 pour VanVleet, le plus grand des deux). Les performances de VanVleet sont particulièrement impressionnantes, lui qui n’est qu’à sa quatrième saison en NBA.

« Ces deux gars sont des joueurs très complets. Ils ont la mentalité qu’il faut pour être meneur, et gèrent tous les deux l’équipe. Ils jouent aussi dur, ont du QI basket et montrent l’exemple. Leur QI se répercute sur les autres. Ils tirent aussi bien de loin, sont capables de dribbler et peuvent marquer. Mais ils défendent également. Ils rentrent dans leurs adversaires, provoquent des passages en force, font des contres sur des joueurs plus grands. Ils sont deux joueurs qui se ressemblent vraiment. Un a dix ans de moins que l’autre, mais ils jouent de la même manière. » Nick Nurse, le coach des Raptors.

Bon, Nick Nurse s’enflamme un peu sur l’âge de VanVleet, puisque le natif de l’Illinois arrive sur ses 26 ans (Lowry en a 33), vu qu’il a passé quatre ans en NCAA. Cette saison, ses statistiques ne sont pas loin de celles de son compère du backcourt : Lowry tourne à 19,9 points, 4,6 rebonds et 7,3 passes, et VanVleet à 18 points, 3,8 rebonds et 6,9 points par match. Pourtant, le premier est All-Star est le second non. Mais ça ne le dérange pas.

« Quand Kyle était blessé et qu’on avait neuf victoires pour deux défaites sur la période, je sentais que moi et Pascal Siakam on était très performants. Je pouvais le sentir. Si j’avais pu garder le même niveau pour un mois ou deux de plus, peut-être que j’aurais pu être pris. Mais Kyle est revenu et j’ai baissé de niveau, alors que lui a pris une nouvelle dimension. Mais c’est comme ça. Ça aurait été beaucoup de demander à ce qu’on soit trois à ce match (Siakam est aussi sélectionné ndlr) et si je dois le laisser un peu prendre la lumière et y aller, ce n’est pas un problème. » Fred VanVleet.

À vrai dire, participer au match des étoiles n’intéresse pas VanVleet, il n’en fait même pas un objectif dans le futur.

« À moins que je veuille augmenter ma popularité et devenir un facteur dans l’algorithme de ce qui est populaire… Mais ça n’arrivera pas. Je pense qu’il y a beaucoup de conneries qui circulent dans le basket, et quelqu’un comme moi ne suit pas la bonne trajectoire. » Fred VanVleet.

Kyle Lowry, lui, a tenu à défendre son coéquipier.

« Il sera un All-Star, c’est aussi simple que ça. Je suis sérieux. Il sera All-Star un jour. » Kyle Lowry.

