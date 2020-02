Les Nuggets marquent les esprits à Milwaukee, Monte Morris : « Les gens disaient que nous n’avions pas la moindre chance »

Hier soir, les Nuggets ont réussi l’exploit de s’imposer sur le parquet de Milwaukee, 127-115. Il s’agit seulement de la 7e défaite des Bucks. Porté par Will Barton auteur de 24 points, 7 rebonds et 8 passes, et d’un Nikola Jokic proche du triple double, Denver repart avec un succès précieux du Wisconsin.

Après la rencontre, c’est un Mike Malone enthousiaste qu’on retrouvait auprès des journalistes.

« C’était le meilleur match de notre saison. C’était une véritable victoire d’équipe et une preuve du caractère de ce groupe. » Mike Malone

Le coach a aussi tenu à saluer la performance de son homme fort du soir, Will Barton.

« Chaque fois que les Bucks faisaient une série, Will réalisait une action décisive. Il réalise une année exceptionnelle pour nous et il la réaliser à tous les niveaux : il marque, prend des rebonds, réalise des actions décisives, même défensivement. Je suis tellement content pour Will. Nous n’aurions pas obtenu la victoire sans sa performance ». Mike Malone

Pourtant en back to back après leur victoire contre le Jazz, les Nuggets ont réussi à répondre présent malgré la fatigue, et à déjouer les pronostics, selon Monte Morris.

« Personne ne comptait sur nous. Les gens disaient que nous n’avions pas la moindre chance. Je sais de quoi nous sommes capables. Tout le monde travaille dur et est prêt à monter en intensité. J’avais le sentiment que nous ferions un bon match et que nous aurions une chance de gagner. Nous l’avons fait ». Monte Morris

Grâce à ce succès, les Nuggets s’accrochent solidement à la 2e place de la Conférence Ouest, en plus de marquer les esprits. Pour Torrey Craig, la franchise n’a pas la reconnaissance qu’elle mérite.

« On en parle tout le temps. Nous sommes Denver. Nous n’avons pas la reconnaissance que l’on mérite. Je suppose que le fait que ce soit un petit marché doit jouer. Mais lentement mais surement, nous commençons à montrer aux gens qui nous sommes vraiment. » Torrey Craig

Via The Athletic