Et de 11 pour les Raptors, en démonstration en seconde mi-temps avec un rookie en feu

On n’arrête plus les Raptors qui en sont désormais à 11 succès de rang après leur large victoire face aux Bulls sur le score de 129-102. Ils ont construit ce succès avec une énorme seconde mi-temps, remportée 69-39 ! Avec 36 victoires et 14 défaites les champions confortent leur seconde place à l’Est alors que les Bulls, restent loin des playoffs.

Les Raptors ont fait parler leur collectif avec 8 joueurs à au moins 10 points et une superbe prestation de Terence Davis, auteur de 31 points à 12/15 dont 6/7 à 3-pts en 28 minutes. Pascal Siakam ajoute 17 points à 6/14, 9 rebonds et 5 passes, Serge Ibaka 16 points à 7/12 et 6 rebonds puis Kyle Lowry 14 points, 6 passes et Fred VanVleet 12 points, 8 passes. Ils shootent à 56% dont un 16/34 à 3-pts, ne laissant aucune chance aux Bulls, qui ont explosé au retour des vestiaires et finissent avec seulement 38.9% aux tirs dont un 15/48 de loin et 16 ballons perdus. Thaddeus Yooung signe 21 points à 9/12 dont 3/5 à 3-pts et 7 passes alors que Zach LaVine compile 18 points à 6/10, 7 rebonds et 7 passes.

Ce succès il a mis 24 minutes à se dessiner pour les champions en titre, accrochés par les Bulls de Zach LaVine et Thaddeus Young. A la pause, après avoir fait l’accordéon, les visiteurs ont même viré en tête sur des lancers-francs de Zach LaVine, 63-60. Mais au retour des vestiaires les hommes de Nick Nurse ont passé la seconde sous l’impulsion de Serge Ibaka, en feu, bien aidé par Pascal Siakam. Résultat les Raptors ont passé un 22-10 pour prendre la tête et si les Bulls ont offert une petite résistance avec Hutchinson et White, les Raptors ont clairement haussé le ton défensivement et Siakam, Lowry et Davis leur ont permis d’entamer les 12 dernières minutes avec un matelas de 10 points, qu’ils ont fait fructifier face à des Bulls en grande difficulté offensivement. Excellent, Terence Davis, aidé par les shoots à 3-pts de McCaw a permis de vite plier l’affaire en initiant avec un 16-5.