Les Bucks réagissent en ne faisant qu’une bouchée des Suns avec un Giannis Antetokounmpo en mode MVP

Battus par les Denver Nuggets lors de leur dernière sortie, les Bucks continuent leur série sans deux défaites de rang. Ils dominent sans souci et sans surprise les Suns sur le score de 129-108 devant leur public. C’est leur 42ème victoire de la saison en 49 sorties.

Bien présent, Giannis Antetokounmpo a compilé 29 points à 11/21 dont 1/5 à 3-pts, 19 rebonds, 9 passes, mais 7 ballons perdus, très bien aidé par l’autre All-Star de l’équipe : Khris Middleton, auteur de 25 points à 9/15 dont 3/6 à 3-pts, 8 rebonds et 6 passes. Brook Lopez (17 points à 7/16 et 9 contres !) et Donte DiVincenzo (15 points à 6/12) ne sont pas en reste. Milwaukee shoote à 49.5% dont un 15/38 de loin, tout en limitant Phoenix à 39% dont un 6/23 de loin. Devin Booker surnagé avec 32 points à 9/15 , 7 rebonds et 6 passes alors que Deandre Ayton rate 17 shoots pour 20 points à 10/27 et 14 rebonds. Kelly Oubre Jr. arrose aussi avec 15 points à 6/20.

Les Bucks ont fait la course en tête de bout en bout, mais les visiteurs se sont accrochés le temps d’un quart temps, puisqu’ils ont viré derrière avec seulement 4 points de retard après 12 minutes. Mais les Bucks ont mis un coup d’accélérateur en second quart grâce à Giannis et Lopez pour prendre 9 points d’avance, puis l’écart a logiquement enflé petit à petit. À la pause les locaux menaient de 15 unités et en 3ème il est passé à 21.