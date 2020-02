Inquiétude concernant Kyrie Irving

Après sa performance monumentale de vendredi soir, Kyrie Irving n’a pu éviter une défaite aux siens à Washington, blessé en 4ème quart sur une lutte au rebond avec Bradley Beal. Le meneur de jeu s’est tordu le genou droit :

Les images sont inquiétantes et les Nets ont annoncé qu’il souffre d’une entorse du genou mais on en saura plus dans la journée puisqu’il va passer une IRM pour connaître la sévérité de la blessure. Il faut espérer que ce ne soit qu’une entorse légère et qu’aucun ligament ne soit sévèrement touché.