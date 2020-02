Karl-Anthony Towns sur sa non-sélection au All-Star Game : « Il n’y aura pas les 24 meilleurs joueurs de la ligue »

On connait désormais tous les joueurs qui seront conviés au All-Star Game, et si on retrouve le pivot français du Jazz Rudy Gobert, pas de trace de Karl-Anthony Towns. Malgré ses 26,9 points (51% aux tirs et 41M de loin), 10,7 rebonds et 4,2 passes décisives.

« Je m’inquiète de mon équipe et de gagner des matchs. Je suis insensible au fait de ne pas être respecté dans cette ligue, c’est comme ça depuis que je suis arrivé. Ce n’est pas nouveau, et ce n’est pas parce que mon nom n’est pas dans les sélectionnés. Quand vous avez été victime d’irrespect autant que moi, vous commencez à vous y attendre. C’est même choquant quand c’est l’inverse. Je suis concentré depuis que je suis en NBA, et cette non-sélection ne va rien changer. Je me suis lancé dans un voyage qui va plus loin que les sélections au All-Star Game. Je veux être le meilleur des meilleurs, et je dois aller sur le terrain et continuer à progresser, à trouver des moyens de gagner pour mon équipe, essayer de construire un héritage. C’est dommage que cette année, le All-Star Game ne rassemble pas les 24 meilleurs joueurs de la ligue. Mais on doit aller sur le terrain chaque soir et trouver un moyen de gagner, parce que ce match des étoiles n’est pas important, les Finals, les playoffs si. C’est comme ça que l’on construit un héritage. Le All-Star Game, c’est pour les fans, mais je suis là pour les gars dans le vestiaire. » Karl-Anthony Towns.

S’il gagnait plus de matchs justement, Towns aurait surement été invité. Mais avec un bilan de 15 victoires pour 33 défaites, synonyme de 14e place à l’Ouest, c’est plus compliqué d’être sélectionné. En plus, le pivot a manqué 17 matchs. Ça commence à faire beaucoup.

Via Star Tribune.