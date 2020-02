Les Rockets d’un grand James Harden se défont des Pelicans au finish

31ème victoire de la saison pour les Rockets, qui pour la première venue de Zion Williamson à Houston ont été accrochés, mais ont bien géré la fin de rencontre pour l’emporter 117-109.

James Harden est l’homme du match avec 40 points à 12/24 dont 7/15 à 3-pts, 10 rebonds et 9 passes. ses coéquipiers ont été bien moins en réussite à l’image du 9/24 de Russell Westbrook (22 points), du 5/14 de Danuel House (12 points) ou encore du 4/12 d’Austin Rivers (12 points) et Eric Gordon (9 points). Ben McLemore a été très précieux en sortie de banc avec 22 points à 6/12 dont 4/9 à 3-pts. Houston shoote à un petit 39% dont un 16/51 de loin, mais ne perdent que 11 ballons, contre 21 aux Pelicans, qui ont fini par le payer, tout comme leur 10/33 de loin. Brandon Ingram (28 points à 10/23 dont 5/11 à 3-pts) et Zion Williamson (21 points à 8/14 et 10 rebonds) sont les meilleurs Pelicans, mais ils n’ont pas réussi à faire la différence en fin de rencontre, tout comme Jrue Holiday, qui a raté des lancers-francs importants.

Les deux équipes ne se sont pas lâchées de toute la rencontre, l’écart maximum ayant été de 9 points en faveur des Pelicans en tout début de rencontre, effacé en un clin d’œil par les Rockets d’un James Harden très chaud avec 14 des 18 premiers points des siens. À la pause Houston menait de 5 points profitant notamment des très nombreux ballons perdus de leur adversaire. Dans le 3ème l’écart maximum a été de 5 unités et les Pelicans menaient d’un point à l’entame des 12 dernières minutes. Danuel House a initié un 7-0 avec 5 points de suite et James Harden a donné 5 points d’avance aux Rockets avec 6’47 à jouer. Harden a pris les choses en main et donné et donné 7 points d’avance aux siens avec 3’15. Jrue Holiday a manqué une belle occasion de ramener les siens puisqu’après un layup, il a obtenu 3 lancers pour réduire l’écart à 2 points, mais a rentré ses 2 premières tentatives. Eric Gordon et Danuel House ont mis le coup de grâce dans les 100 dernières secondes.