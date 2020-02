Les Pistons d’un bon Sekou Doumbouya remontent 21 points pour faire tomber Denver malgré un immense Jokic !

Belle victoire des Pistons, qui font tomber les Nuggets 128-123 en prolongation dans une rencontre où ils ont compté 21 points de retard en premier quart. C’est leur 18ème victoire de la saison, ce qui leur permet d’entretenir un petit espoir de playoffs alors que Denver manque une occasion de confirmer leur bon résultat à Milwaukee.

Pas moins de 7 Pistons inscrivent entre 11 et 21 points avec Andre Drummond (21 points à 9/17, 17 rebonds, 4 passes et 2 contres) et Reggie Jackson (20 points à 8/18 dont 2/6 à 3-pts et 6 passes) en leaders. Sekou Doubmouya (17 points, tous inscrits en première mi-temps, à 6/12 dont 2/5 à 3-pts et 5 rebonds) et Bruce Brown (19 points à 7/10 dont 3/3 à 3-pts, 10 rebonds et 8 passes) sont ceux qui ont entretenu l’espoir en première mi-temps. Après un début de match galère, ils rentrent 51.1% de leurs tirs dont un 14/31 à 3-pts pour seulement 11 ballons perdus. Denver ne shoote qu’à 10/32 de loin et a pu pourtant compter sur un très grand Nikola Jokic, qui compile 39 points à 16/23, 10 rebonds, 11 passes, 3 interceptions et 2 contres. Will Barton ajoute 20 points à 7/17, 9 rebonds et 5 passes.

Tout avait commencé idéalement pour les Denver Nuggets, qui ont marqué les 7 premiers points et face à des Pistons à la rue ils se sont retrouvés aux commandes 28-7 après seulement 6’44 dans le sillage de Jokic et Barton. Les Pistons auraient déjà pu baisser les bras, mais ils se sont accrochés et après 12 minutes, ils ne compétaient finalement que 14 points de retard, 44-30. dans le sillage d’un super du Sekou Doumbouya et Bruce Brown, ils ont fait leur retour dans le match en démarrant le second acte par un 26-12 pour égaliser grâce à un 3-pts de Svi Mykhailiuk. Avec 17 points de Sekou en première mi-temps ils ont viré en tête 68-65 puis ils ont continué sur leur lancée pour prendre 9 points d’avance. Barton et Jokic ont ramené Denver, mais ces derniers ont fait l’accordéon, Detroit restant aux commandes et tentant de faire le break à la faveur de mini-runs.

A 6’41 du terme après un panier à 3-pts de Monte Morris, tout était encore à faire, 103-103. Drummond pensait alors avoir fait le plus dur en enchaînant 3 paniers de suite pour mettre Detroit en position idéale 109-105 à l’entame du money time, mais les Pistons n’ont inscrit qu’un seul panier après ça. Résultat, Denver a pris l’avantage grâce à Jokic et deux lancers de Barton. C’est sur un layup que Jackson a égalisé avant d’échouer sur la dernière action suite à un floater manqué de Barton.

En prolongation Jokic a inscrit le premier point sur un lancer, mais derrière Detroit a répondu par un 9-0 grâce à Drummond, Jackson et un 3-pts de Brown, 120-113. Denver ne s’en est pas remis, Detroit répondant à chacune de leur tentative de retour.