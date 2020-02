Comme prévu Kyrie Irving a passé une IRM ce matin et les nouvelles semblent plutôt rassurantes. Il souffre bien d’une entorse du genou droit et plus précisément du ligament médial.

Pas de durée d’indisponibilité mais ce qui semble encourageant c’est qu’il sera réévalué dans une semaine.

Nets say MRI performed this morning on Kyrie Irving’s right knee confirms diagnosis of a medial ligament sprain. Irving will be re-evaluated in one week.

— Brian Mahoney (@briancmahoney) February 2, 2020