Toujours dans une autre dimension, Damian Lillard et Portland font tomber le Jazz à coups de série

Quand va s’arrêter Damian Lillard ? Le meneur des Blazers a réalisé un nouveau carton pour permettre aux Blazers de remporter un 4ème match de suite. Ils s’imposent face au Jazz 124-107 et se rapprochent des playoffs avec un bilan de 23-27.

Lillard poursuit sa série folle avec 51 points à 17/29 dont 9/15 à 3-pts (49 tirs à 3-pts réussis en 6 matchs), 2 rebonds et 12 passes alors qu’Hassan Whiteside compile 17 points et 21 rebonds. CJ McCollum ajoute 14 points à 6/14 et Carmelo Anthony 15 points à 5/15. Les Blazers shootent à un joli 51.1% dont un superbe 15/29 de loin et captent pas moins de 14 rebonds offensifs pour 12 ballons perdus. Le Jazz, qui avait bien démarré ne rentre au final que 42.6% de ses shoots dont un 18/41 de loin. Le trio Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic et Mike Conley, titularisé, n’a rien pu faire, un peu seul puisque Rudy Gobert n’a pas pesé comme à son habitude, dominé par Whiteside. Il termine avec 6 points à 1/4, 11 rebonds et 3 contres.

Ce match les Blazers sont allés le chercher à coups de série, 3 qui ont fait basculer la rencontre. La première en fin de premier quart alors que le Jazz, en grande réussite, était en maîtrise et menait 34-21. Portland a répondu par un 12-0 pour conclure le quart et revenir à une unité. La seconde série est intervenue en toute fin de mi-temps. Alors que le Jazz continuait de faire la course en tête, les locaux ont inscrit les 15 derniers points de la première mi-temps sous l’impulsion de Lillard. Ils ont ainsi viré en tête 63-53. La 3ème série est intervenue en milieu de 3ème acte alors que le Jazz s’accrochait. Les coéquipiers de Lillard ont passé un 13-0 qui a fait passer l’écart à 18 points. Ils n’ont alors plus regardé derrière et filé vers la victoire.