Les Lakers réagissent avec une démonstration; LeBron James en triple-double; 1ère dans l’histoire

Battus la veille par les Blazers dans des conditions très particulières, les Lakers ont réagi à Sacramento avec une victoire autoritaire 129-113 dans un match qu’ils ont dominé de la tête et des épaules. Ils marquent également l’histoire devenant la première équipe à remporter 15 matchs de suite à l’extérieur dans la conférence Ouest.

Les Lakers ont fait parler leur collectif avec pas moins de 7 joueurs à au moins 12 points, dont 21 pour Anthony Davis, 19 pour Avery Bradley (5/9 à 3-pts) et 15 de LeBron James, en triple-double avec 10 rebonds et 11 passes. Le bac score 58 points et l’équipe shoote à 51.2% dont un superbe 19/43 de loin. Ils distribuent 33 passes décisives pour 14 ballons perdus. En face les Kings ont été bien moins en réussite avec 42.9% et 16 ballons perdus. De’Aaron Fox compile 24 points à 7/17 à 3-pts, 6 rebonds et 5 passes alors que Buddy Hield inscrit 22 points à 8/16 dont 6/13 à 3-pts en sortie de banc, et Harry Giles ajoute 16 points à 7/8 et 8 rebonds.

Il n’y a pas eu de match puisque les Lakers ont fait le trou dès le premier acte. Après quelques premières équilibrées (12-10), les coéquipiers de LeBron James ont passé un terrible 21-3 pour prendre 20 points d’avance. Ils ont conclu les 12 premières minutes sur le score 44-22. Les Kings ne s’en sont jamais remis et les Lakers ont contrôlé tranquillement jusqu’au bout, notamment grâce à leur adresse extérieure.