Brook Lopez machine à contres face aux Suns ! « Quand le match a commencé, Eric a dit : ‘On doit utiliser Brook le plus possible’ »

La 16ème victoire d’au moins 20 points des Bucks cette saison a été l’occasion de voir Brook Lopez à l’oeuvre, en attaque comme en défense. Le deuxième meilleur contreur de la ligue, lieutenant de Giannis Antetokounmpo (30 points, 19 rebonds et 9 passes) et Khris Middleton (25 points, 8 rebonds et 6 passes) avec 2.6 bâches par match a terminé à… 9 blocks (record en carrière) en 33 minutes !

« Il a réussi à mettre ses mains sur beaucoup de shoots, généralement il les gêne mais ne les touche pas forcément à chaque fois. C’est une grosse présence à l’intérieur, et il est très important dans ce qu’on fait. » Khris Middleton « Il a un excellent feeling dans la protection du cercle et de la peinture. » Mike Budenholzer

Sur une séquence de 5 secondes en tout début de match, Lopez a par exemple forcé Devin Booker à passer au lieu de shooter, avant de contrer une tentative de Deandre Ayton puis de monter sous le cercle pour gêner le hook shot de Kelly Oubre Jr., rentré celui-ci.

« On sait qu’il sera toujours là quand quelqu’un drive. Il va contester tous les tirs. Parfois on se fait avoir parce qu’on se dit qu’il sera toujours là et du coup on ne fait pas notre boulot à nous. Il est toujours là pour nous. Il contre tellement de tirs pour nous. Aujourd’hui, c’était génial ce qu’il a fait. » Giannis Antetokounmpo

Côté offensif, Lopez a signé 17 points à 7/16.

« Quand le match a commencé, Eric (Bledsoe) a dit : ‘On doit utiliser Brook autant que possible’. C’est ce qu’on a fait, parce qu’on savait qu’il avait le mismatch. » Giannis Antetokounmpo « Je l’utilise plus intelligemment, un peu plus au poste. Il faut trouver l’équilibre (le pivot affectionne aussi les tirs de loin). On essaie de jouer avec beaucoup de rythme et de spacing. On essaie de faire jouer Brook, Khris et Giannis au poste aussi. Bled sur les pick-and-rolls. » Mike Budenholzer

via The Athletic