Les Warriors discuteraient avec les Wolves et les Knicks de D’Angelo Russell

La deadline, fixée jeudi, approche à grands pas et on devrait continuer d’entendre parler des Wolves et des Warriors, deux pires équipes de l’Ouest et qui désireraient faire des échanges. On sait que les Wolves seraient à la recherche d’un meneur de jeu après avoir raté D’Angelo Russell cet été et son nom ne cesse d’être lié aux Wolves ces dernières semaines, ce que confirme The Athletic, ils seraient actuellement en discussion avec les Warriors pour tenter de récupérer le meneur de jeu.

Pour convaincre les Warriors de le lâcher, The Athletic rapporte qu’il faudra une grosse compensation en termes de futurs choix de draft. Et les Wolves seraient réticents à se séparer de beaucoup de leurs choix, même pour récupérer Russell. Ils ne seraient notamment pas prêts à inclure leur premier choix 2020 sans protection, compréhensible vu le classement de l’équipe.

Les Wolves ne seraient pas les seuls sur le dossier puisque les Knicks auraient aussi contacté les Warriors pour Russell et les deux camps auraient eu des discussions sur plusieurs packages potentiels. Les New Yorkais ont pas mal de choix de draft mais à voir s’ils sont prêts à s’en décharger. Selon SNY, les noms de Frank Ntilikina et Bobby Portis auraient été cités dans les discussions entre les deux équipes.

Cependant les Warriors ne seraient pas pressés de l’échanger, eux qui ne seront plus hard-capés cet été et pourront plus facilement effectuer un trade.