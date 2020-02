Un transfert à venir aux Clippers ?

La deadline approche (6 février) et chaque équipe va essayer d’avoir le meilleur effectif possible en vue des playoffs.

C’est aussi le cas des Clippers, pourtant gâtés durant l’offseason avec la signature de Kawhi Leonard et l’arrivée de Paul George. Ces derniers seraient ainsi en quête d’un ailier et d’un big man et Marc Stein du New York Times indique qu’au moins un trade serait attendu – de la part de nombreuses autres équipes rivales – du côté de Los Angeles.

And, as noted here Jan. 23, lots of rival teams are anticipating at least one trade this week from the Clippers, who have been pursuing a big and a wing even after their home-run summer acquisitions of Kawhi Leonard and Paul George https://t.co/T8tBLCIBa2

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 3, 2020