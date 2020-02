Première dans l’histoire des Raptors pour un rookie, Terence Davis le non-drafté salue bien la NBA et le Rising Stars Challenge

Rookie non drafté sorti de Mississippi, Terence Davis (22 ans, 1,93 m) avait déjà marqué 23 points deux fois cette saison, ont une fois le 17 janvier contre Washington. Cette nuit dans la 11ème victoire d’affilée (record de franchise égalé) des Raptors aux dépens de Chicago, l’arrière a largement surpassé cette marque avec un total de 31 points (12/15, 6/7 de loin) dont 13 dans le 4ème.

Davis est ainsi devenu le 6ème rookie de l’histoire de Toronto à marquer au moins 30 points dans un match et le tout premier à le faire en sortant du banc.

Après le match, Davis a admis qu’il avait le fait de ne pas avoir été invité au Rising Stars Challenge dans un coin de la tête, tout en insistant sur le fait qu’il était surtout très heureux de jouer pour une équipe 2ème à l’Est.

À sa sortie du terrain à 3’12 de la fin, Kyle Lowry est venu l’enlacer.

« Ça montre juste quel type d’équipe on est. On s’aime tous, et je n’aurais envie d’être nulle part ailleurs honnêtement. » Terence Davis