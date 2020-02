Les Warriors seraient à l’écoute des offres concernant D’Angelo Russell; Minnesota au taquet ?

Marc Stein du New York Times indique qu’alors que beaucoup pensaient qu’ils attendraient le mois de juin et la draft pour envisager un transfert de D’Angelo Russell, les Warriors seraient déjà en train d’écouter des offres pour le meneur. Ce n’est plus un secret pour personne (Russell et Karl-Anthony Towns sont proches), Minnesota est très intéressé par le All-Star 2019.

Stein précise qu’Alec Burks et/ou Glenn Robinson III ont de grandes chances d’être tradés cette semaine (la deadline est fixée au jeudi 6 février).

De leur côté et toujours selon Stein, les Wolves auraient eux été en quête de deux premiers tours de draft contre Robert Covington, ce qui semble assez optimiste. Sixers et Rockets seraient les deux équipes les plus intéressées par l’ailier.

