Zach LaVine au concours à 3-pts

Alors qu’on attend l’arrière des Bulls Zach LaVine au Slam Dunk Contest, SHams rapporte qu’il a accepté une invitation pour le concours qu’il désirait le plus : le concours à 3-pts.

Ce sera la première participation pour le double vainqueur du Slam Dunk Contest, qui confiait il y a quelques jours réfléchir encore à sa participation au concours de dunks.

Bulls guard Zach LaVine will participate in the NBA three-point contest at All-Star Weekend in Chicago, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2020