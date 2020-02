Avec un énorme Kristaps Porzingis, les Mavs l’emportent à Indianapolis !

Belle victoire des Mavs en l’absence de Luka Doncic. Menés par un grand Kristaps Porzingis (38 points à 10/20 dont 6/13 à 3-pts et 12 rebonds), ils remportent leur 31ème match de la saison (19 revers) en dominant les Pacers 112-103 à Indianapolis. C’est la seconde défaite de suite pour les Pacers après celle face aux Knicks.

Le Letton a pu compter sur l’aide d’un excellent Tim Hardaway Jr, qui ajoute 25 points à 9/17 dont 4/8 à 3-pts, 4 rebonds et 5 passes alors que Dorian Finney-Smith compile 15 points ) 3/4 à 3-pts, 11 rebonds et 4 passes. Les Mavs shootent pourtant à seulement 41.9%, mais rentrent 18 de leurs 45 tentatives de loin et prennent 12 rebonds offensifs. Les Pacers paient leur 7/34 à 3-pts et leurs 11 lancers de moins. Domantas Sabonis sort encore un gros match avec 26 points à 11/18, 12 rebonds et 9 passes, mais derrière personne ne marque plus de 14 points.

Les Pacers ont shooté à 52% en première mi-temps et ont viré en tête 55-53, alors que Dallas s’accrochait grâce à son 9/20 de loin contre seulement 4/18 pour les locaux. Les Mavs ont fait parler leur adresse extérieure en 3ème acte pour se détacher avec un 9-2 sur des shoots extérieurs de KP, Delon Wright et DFS pour mener 76-68. Ils ont ensuite fait la course en tête jusqu’au buzzer même si Indiana s’est accroché. Sur un 3 points avec 4 secondes à jouer dans le 3ème, Victor Oladipo a mis les Pacers à 5 points, 82-77. Mais ils n’ont pas réussi à revenir à hauteur et Dallas a répondu à chaque tentative de retour. Indiana est bien revenu à 3 points sur un 2+1 de Sabonis, mais les hommes de Rick Carlisle ont tenu et les deux lancers de KP avec 32 secondes à jouer ont plié le match, 110-103.