Avec un excellent trio, les Celtics évitent un piège

4ème victoire de suite pour les Celtics, qui dominent logiquement, mais dans la douleur les Hawks sur le score de 123-115 à Atlanta. C’est la 34ème victoire pour les verts en 49 rencontres.

En l’absence de Kemba Walker, Boston s’est appuyé sur son trio Jayson Tatum (28 points à 10/20 dont 5/9 à 3-pts, 7 rebonds), Gordon Hayward (24 points à 9-16 dont 3/6 à 3-pts, 7 rebonds et 6 passes) et Jaylen Brown (21 points à 9/17). Brad Wanamaker a encore été bon en sortie de banc avec 16 oints, 5 passes et 4 interceptions alors que Grant Williams ajoute 13 points et 6 rebonds. Boston shoote à 53.3% dont un 12/29 de loin pour compenser 15 ballons perdus. Mené par les 34 points à 10/20 dont 4/11, 7 passes, mais aussi 9 ballons perdus de Trae Young, Atlanta s’est longtemps accroché avec également un excellent duo John Collins (22 points à 10/12 dont 2/2 à 3-pts, 11 rebonds et 3 passes) et Kevin Huerter (23 points à 9/21 dont 5/11 à 3-pts), mais ils paient leurs 17 ballons perdus et seulement 6 rebonds offensifs.

Avec 23 points de Young en première mi-temps, les Hawks ont viré en tête 62-60 à la pause, mais comme attendu Boston a passé la seconde au retour des vestiaires avec les 7 premiers points du 3ème, pour prendre jusqu’à 13 points d’avance. En tête 95-84 à l’entame du dernier quart, les Celtics se sont fait peur. Les Hawks sont revenus à 2 points, s’accrochant notamment grâce à 2 tirs à 3-pts de Huerter, mais Boston n’a jamais cédé. En tête 117-113, Atlanta a obtenu le ballon suite à un challenge, mais Brown a intercepté le ballon et Grant Williams a plié le match sur un panier clutch.