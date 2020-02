Le choc très attendu entre les Sixers et le Heat à Miami a tourné à la démonstration des Floridiens, qui pulvérisent leur adversaire 137 à 106 grâce à 81 points inscrits après la pause, record de franchise. C’est la 34ème victoire de la saison pour l’équipe d’Erik Spoelstra (34-15) alors que les Sixers n’y arrivent toujours pas avec 31 succès et 20 défaites.

Jimmy Butler sort son meilleur match de la saison avec 38 points à 14/20 dont 2/2 à 3-pts, 7 rebonds et 3 interceptions en 29 minutes (il n’a pas joué le 3ème). Après la rencontre il a déclaré avoir eu l’impression d’être Luka (Doncic). Il a été épaulé par un excellent Goran Dragic, auteur de 24 points à 7/12 dont 4/8 à 3-pts et 6 passes alors que Bam Adebayo compile 18 points à 8/15, 8 rebonds et 11 passes et Derrick Jones Jr. inscrit 15 points à 5/7 dont 3/4 à 3-pts. Le Heat shoote à 56.5% dont un superbe 16/32 de loin et surtout ne perd que 3 ballons. En face c’est bien moins brillant pour les Sixers qui rentrent 43.4% de leurs tentatives dont un 13/38 à 3-pts et perdent 14 ballons. Les 14 rebonds offensifs n’ont pas suffi, ni les 29 points à 9/14 dont 2/2 à 3-pts et 12 rebonds de Joel Embiid. Ben Simmons ajoute 16 points, 8 rebonds et 7 passes et Mike Scott 17 points à 5/7 de loin mais Tobias Harris et Al Horford combinent pour 12 points à 5/17.

Le match a pourtant été équilibré pendant une mi-temps puisque les deux équipes ne se sont pas lâchées d’une semelle et Miami a finalement viré en tête de 4 unités sur un dernier dunk de Butler, 56-52. Cela s’est gâté en 3ème acte pour les Sixers, dont la défense a explosé en encaissant 41 unités. Miami a démarré par un 15-5 et n’a ensuite cessé de creuser l’écart pour prendre 20 points d’avance en fin de 3ème, puis 30 dans le dernier.