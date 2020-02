Bataille de big men remportée par Jonas Valanciunas à Detroit ! Memphis cadenasse les Pistons

Jonas Valanciunas a remporté sa bataille à l’intérieur avec Andre Drummond et mené les Grizzlies (25-25) à la victoire (la 2ème en autant de matchs cette saison) contre Detroit cette nuit, 96-82. Le Lituanien a compilé 26 points à 13/19, 17 rebonds et 4 contres en 30 minutes alors qu’en face, le Piston n’a pas démérité avec 25 points, 18 rebonds et 4 passes en 35 minutes.

Mais Drummond, à 12/22 aux tirs, n’a shooté qu’à 4/11 après la pause. Dillon Brooks a ajouté 15 points pour Memphis, Jaren Jackson Jr. 14 points et Tyus Jones 13. Ja Morant a lui terminé à 12 points à 5/9, 4 rebonds et 7 passes. Devant 36-32 après un quart-temps puis à égalité 53 partout à la mi-temps après un 21-17 encaissé, les joueurs de Taylor Jenkins, coach du mois de janvier, ont limité leurs adversaires à 10 points à 3/25 dans le 3ème quart (19-10) avant de dominer les 12 dernières minutes 24-19. Devant de jusqu’à 19 points dans le dernier quart, les Grizzlies ont limité Detroit à 34.7%.

Seul un 3-points réussi par Christian Wood (17 points en sortie de banc) dans les dernières secondes de la rencontre ont empêché les Pistons de signer leur season-low aux points cette saison. Reggie Jackson a terminé à 1/16, Sekou Doumbouya 2/15. Memphis a terminé le match avec 12 contres, un record en saison pour l’équipe.