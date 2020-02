Clutchs, Paul George et Kawhi Leonard font céder les Spurs

Que ce fut dur pour les Clippers, qui l’emportent dans le money time face aux Spurs dans une rencontre où ils ont été malmenés et menés une grande partie du temps. Ils s’imposent 108-105 grâce à des paniers de Kawhi Leonard et Paul George pour porter leur bilan à 35-15.

Kawhi Leonard signe 22 points à 8/17 dont 2/3 de loin, 6 rebonds et 7 passes tandis que Paul George ajoute 19 points à 6/13, 12 rebonds et 8 passes. Montrezl Harrell ajoute 14 points à 7/11 et Patrick Beverley a été précieux offensivement avec 12 points à 4/7 à -pts, dont un important dans le money time.

Menés par un super DeMar DeRozan (26 points à 11/23) en première mi-temps et une grosse adresse extérieure, les Spurs ont fait la course en tête grâce à 39 points en premier acte, 39-29. Pas au mieux offensivement, les locaux ont pris jusqu’à 15 points de retard dans le second quart mais ont grappillé un peu de leur retard dans les dernières minutes malgré un dernier panier de DeRozan, 63-54. Au retour des vestiaires les Clippers ont haussé le ton défensivement pour faire un run et prendre la tête sur un 14-2. Les débats se sont alors équilibrés jusqu’au money time. LaMarcus Aldridge (27 points à 9/17 dont 2/5 à 3-pts, 9 rebonds et 5 passes) a pris les choses en main et mis les Spurs en position idéale avec l’aide d’un 3-pts de Patty Mills, 102-97 avec 3 minutes à jouer. Paul George a réduit le retard et Beverley a égalisé sur un 3-pts dans le corner avec 2 minutes au chronomètre. Les Spurs ont manqué de solutions et sur un dunk, parfaitement servi par George, Leonard a propulsé les Californiens en tête avant de contrer DeRozan. Beverley et Mills ont échoué de loin et c’est Paul George qui a mis le coup de grâce aux Spurs sur un step-back.