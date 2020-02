Bogdan Bogdanovic : « J’aimerais rester mais il faut être prêt à tout »

S’il y a bien une équipe qui est concernée par les rumeurs de transferts à l’approche de la fin du marché c’est bien Sacramento. Après un mois de décembre catastrophique et une série de six défaites à la mi-janvier, les Kings semblent être une équipe parmi celles qu’on attend le plus au niveau de la deadline. Notamment par le statut plus qu’intrigant de Bogdan Bogdanovic. En effet, son avenir au sein de l’effectif semble flou puisqu’il est free agent avec restriction et les Kings pourraient ne pas pouvoir lui faire une grosse offre. Plusieurs franchises seraient donc à l’affût pour un éventuel marché avec Sacramento.

Pour tenter de faire bouger les choses, Luke Walton a fait rentrer Bogdan Bogdanovic dans le cinq de départ et a fait passer Buddy Hield dans la deuxième unité. Les Kings ont répondu par une série de 4 victoires et 2 défaites depuis ce changement. Cela pourrait peut-être changer la manière de voir les choses pour le front-office de Sacramento à l’approche de la fin des transferts.

Les rumeurs sur Bogdanovic sont présentes depuis un bon mois si ce n’est plus et l’arrière de 27 ans est enfin en bonne santé et semble s’épanouir dans son nouveau rôle au sein des Kings. Suite à la victoire 113-109 de l’équipe contre les Minnesota Timberwolves lundi, un match où Bogdanovic a compilé 23 points à 5 sur 7 aux tirs, il a été interrogé sur la possibilité de jouer son dernier match dans un maillot des Kings.

« Évidemment, j’aimerais rester » A déclaré Bogdanovic à NBC Sports California. « Je suis installé ici. J’ai une maison, ma sœur est à l’université, donc c’est plus facile. Mais il faut être prêt à tout, surtout après avoir vu, au cours de ma première année, ce qui se passait. La première année, quand on arrive à la deadline, on sait toujours que cette date approche et que ça pourrait être vous. Il faut juste être prêt et travailler sur son jeu et être mentalement préparé pour toutes les éventualités. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pense qu’il sera toujours un King après la date limite de jeudi, Bogdanovic a répondu : « Oui ».

Se remettre d’un tel début de saison semble forcément compromis du côté de Sacramento. Mais à défaut de jouer la post-season, cela ne signifie pas que l’équipe ne peut pas avoir un aperçu de l’avenir en testant des 5 majeurs différents et en essayant d’ajuster les rôles de chacun. S’ils gardent Bogdanovic au-delà de jeudi, ils auront les 32 derniers matchs pour évaluer cette équipe et prendre une décision sur la compatibilité ou non de Bogdan au sein de cet effectif. D’autant plus qu’il sera agent libre cet été.

Au contraire si les Kings décident d’échanger le serbe, cela dénotera un changement de cap pour la franchise. Alors que vont faire Vlade Divac et Peja Stojakovic ? Tenter un trade ou patienter sagement jusqu’à la free agency cet été afin de remanier encore une fois l’équipe ?