Les Knicks virent leur président ! 

On ne s’ennuie jamais avec les New York Knicks, la preuve encore à quelques jours de la deadline et après deux victoires. Shams et Woj rapportent qu’ils ont décidé de virer leur président Steve Mills !

Timing très curieux si proche de la deadline et Shams rapporte que c’est le GM Scott Perry qui va prendre les commandes et gérer donc les heures qui viennent. Le propriétaire James Dolan et les New Yorkais auraient déjà commencé leur quête d’un président et les entretiens (avec au moins une personne). Forcément on pense à Masai Ujiri, qu’ils devraient viser puisqu’ils rêvent de lui donner les rênes et c’est ce que confirme Woj. Il serait la cible numéro de l’équipe, mais il est sous contrat jusqu’en 2020-21 avec Toronto. Pour le récupérer il faudrait ainsi inclure une compensation, notamment avec au moins un tour de draft comme cela se fait parfois pour les coachs. Cependant Woj rapporte que les Knicks seraient réticents à lâcher un premier tour de draft.