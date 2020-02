Joel Embiid : « Si tu veux me donner le ballon, je suis sûr que tu peux trouver un moyen »; Ben Simmons : « On était soft »

Menés 56-52 à la mi-temps à Miami, les Sixers ont complètement implosés au retour du vestiaire, avec un 81-54 encaissé en seconde mi-temps ! Une 3ème défaite d’affilée (4ème fois de la saison) pour une équipe de Philadelphie 6ème à l’Est.

« On était soft. » Ben Simmons (16 points à 4/7, 8 rebonds, 7 passes mais 4 turnovers et un +/- de -31)

Depuis Noël et une victoire sur Milwaukee, l’équipe, menée par les 29 points à 9/14 et 12 rebonds de Joel Embiid mais aussi les 17 points à 5/7 de Mike Scott en sortie de banc, a gagné 8 de ses 18 dernières rencontres.

« On doit jouer plus physique. Ça vient avec l’expérience, mais c’est aussi une question de personnalité. Ne pas se laisser marcher sur les pieds, se battre à travers les écrans, etc. S’il faut cogner pour qu’ils ne marquent pas, cogne. » Ben Simmons

Philadelphie a terminé ce match avec son pire « defensive efficiency » (148.9 points encaissés pour 100 possessions) sur un match de ses 20 dernières saisons. À l’inverse, Miami a signé son meilleur « offensive efficiency » (148.9 points marqués pour 100 possessions) sur un match de ses 20 dernières saisons.

« Notre défense était faible. Quand tu ne provoques que 3 ballons perdus adverse sur un match, ça ne reflète pas qui on est. Je crois qu’on est la 3ème ou 4ème meilleure défense de NBA. Et on en était très loin ce soir. » Brett Brown

« On n’arrive pas à défendre sur le gars qui nous fait face. Il faut garder le ballon face à toi, et on n’y arrive pas. Tout part de la défense. Les arrières (38 points de Jimmy Butler hier) nous ont tués sur nos deux derniers matchs. » Joel Embiid