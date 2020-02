Kristaps Porzingis : « Je veux trouver comment être aussi efficace quand Luka joue »

Il y a encore deux matchs de ça, Kristaps Porzingis n’avait enregistré un match à au moins 35 points et 10 rebonds qu’une seule fois au cours de sa carrière. Il en compte désormais 3, dont 2 consécutifs, grâce à ses 38 points (record en saison) et 12 rebonds dans la victoire des Mavericks à Indianapolis (112-103) cette nuit (il avait compilé 35 points et 12 rebonds à Houston dans une défaite le 31 janvier). Une perf’ bienvenue en l’absence de Luka Doncic (cheville) pour un 3ème match d’affilée.

« Dans le futur je veux trouver comment être aussi efficace quand Luka joue. On y travaille. Je suis dans un bon rythme là et je veux continuer. On joue un bon basket, on fait bien circuler la balle, on est agressif. » Kristaps Porzingis

À 10/20 aux tirs, le Letton a signé un 6/13 à 3-points et un 12/12 aux lancers-francs.

« On opte pour un style de jeu plus libre, on utilise moins de systèmes. On a fait ça suffisamment régulièrement maintenant pour que les gars sachent comment jouer quand Luka est out. On a besoin qu’il revienne, mais ces gars font du super boulot. » Rick Carlisle

« Quand il est chaud, c’est un joueur très spécial. Même quand tu switches, il est plus grand que tout le monde dont il peut te shooter dessus, et ce soir il avait les coups de sifflet en plus. » Domantas Sabonis