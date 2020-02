Après une 5e défaite consécutive, Rudy Gobert pense que son Jazz « n’a pas l’état d’esprit d’une grande équipe »

La série noire du Jazz se poursuit. Avec une défaite sur leur parquet contre Denver 98-95, les hommes de l’Utah concèdent un cinquième revers de rang. Au point que Rudy Gobert, auteur de 16 points et 14 rebonds mais dominé par Nikola Jokic, remette en cause l’état d’esprit actuel de l’équipe.

« En ce moment, j’ai le sentiment que nous n’avons pas l’état d’esprit d’une très bonne équipe. » Rudy Gobert

Il est difficile de donner tord au pivot All Star, surtout après l’incroyable bilan obtenu sur le mois de janvier, avec 19 victoires sur 21. Même si leur calendrier n’a pas été des plus simples sur les 5 derniers matchs (Houston, à San Antonio, à Denver, à Portland et Denver), les coéquipiers du pivot français sont sur leurs pires séries depuis 2016. Pour Rudy Gobert, la remise en question doit d’abord être mentale.

« J’ai le sentiment qu’on doit être plus dur au niveau de la mentalité, on doit être meilleur. Pas seulement en fin de match, mais aussi quand on est devant de 15 points. Dans ces moments-là, on perd nos moyens, on commence à prendre de mauvais tirs, à laisser des rebonds offensifs. Notre concentration doit passer un palier. » Rudy Gobert

Même son de cloche chez Donovan Mitchell, qui ne comprend pas pourquoi l’équipe rencontre autant de difficultés sur les derniers matchs.

« On doit trouver la solution en nous. On a très bien joué pendant une bonne partie de la saison, ça rend cette défaite encore plus compliquée à accepter. Ce n’est pas comme si on n’avait pas montré qu’on en était capable. On l’a fait, on le fait depuis des mois. Comment on retrouve notre niveau ? Pourquoi on ne joue pas à fond ? On doit trouver ces réponses en nous. » Donovan Mitchell

Mike Conley, lui, pointe un problème plutôt défensif.

« Chaque soir est différent, donc c’est compliqué de pointer du doigt une chose en particulier. Ce soir, on n’était pas concentré en défense. Quelques rebonds nous ont glissé des mains et à certains moments on avait l’impression qu’ils en voulaient plus. Ces gars ont eu trop de possessions en plus par rapport à nous et c’est dur de revenir dans ces conditions et de gagner les matchs quand on ne fait pas ce qu’il faut en défense. En attaque, il y avait trop de pertes de balle. » Mike Conley.

Ce qui est sur, c’est que le Jazz devra vite se reprendre s’ils veulent se maintenir dans les cinq premières places de la conférence, puisqu’ils sont désormais sous la menace d’OKC et de Dallas, seulement à 1,5 match. Ils ne pourront pas compter sur un calendrier plus léger non plus, car leurs prochaines adversaires se nomment Portland, Houston, Dallas, Miami et San Antonio.

Via The Athletic