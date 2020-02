Lauri Markkanen serait toujours intouchable aux Bulls, Denzel Valentine et Thaddeus Young sur le départ ?

Les Bulls sont dans une situation délicate à l’approche de la trade deadline. Actuellement 9e de la Conférence Est et toujours en course pour un spot en playoff, la franchise de l’Illinois vient de perdre son quatrième titulaire sur blessure en la personne de Kris Dunn. Alors les Bulls doivent-ils tout faire pour accrocher cette 8e place, notamment effectuer des échanges, où d’ores et déjà tirer un trait sur la saison avec quatre de leurs principaux sur le flanc ?

Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr, Otto Porter Jr et enfin Kris Dunn. Tous les quatre sont à l’infirmerie et seront absents pour une assez longue période. Une situation qui pourrait pousser Chicago à effectuer des échanges d’ici la deadline s’ils veulent à tout prix accrocher les playoffs.

Alors que des bruits de couloirs affirmaient que les Bulls pourraient utiliser Lauri Markkanen comme monnaie d’échange en vue d’un possible trade, Bleacher Report, qui cite Joe Crowley du Chicago Sun-Times, nous apprend que l’ailier finlandais serait intouchable aux yeux de la franchise et qu’il ne serait donc pas menacé par un départ. Le numéro 24, bien qu’en proie à des difficultés cette saison, serait donc toujours au centre du projet de reconstruction des Bulls.

La donne serait, par contre, un peu différente pour Denzel Valentine. En effet, selon Jamal Collier, du Chicago Tribune, le nom de l’ancien joueur de Michigan State serait dans les rumeurs de transfert et ce dernier pourrait faire ses valises avant jeudi. L’insider des Bulls, KC Johnson avait même affirmé précédemment que Chicago essaierait de former un package avec Thaddeus Young, qui serait courtisé au sein de la ligue. Le mois dernier, Valentine avait exprimé sa frustration par rapport à son manque de temps de jeu, même s’il déclarait « ne pas être pressé » d’être transféré.

Il ne reste plus que deux jours aux Bulls pour décider du tournant qu’ils donneront à leur fin de saison, entre run effréné pour une place en playoff et fin d’exercice tranquille avec la draft comme objectif.