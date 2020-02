Nuggets : Gary Harris dispo pour faire affaire ?

Alors que Nuggets et Heat seraient intéressés par le meneur des Pelicans Jrue Holiday, Gary Harris aurait été rendu disponible sur le marché par Denver, qui serait également prêt à se séparer de Malik Beasley… mais pas de Michael Porter Jr..

Holiday serait lui heureux à New Orleans et au minimum prêt à aller au bout de cette saison aux côtés des jeunes que sont Lonzo Ball, Zion Williamson et Brandon Ingram. Une offre alléchante décidera peut-être David Griffin à agir plus tôt que prévu.

Harris, 25 ans, tourne cette saison à 10.5 points, 2.8 rebonds, 2.1 passes et 1.4 interception par match en 32.2 minutes.