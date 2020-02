Zach LaVine annonce qu’il ne fera pas le concours de dunks

Il n’y aura pas de rematch Aaron Gordon – Zach LaVine au concours de dunks. Le Bull, dont on sait qu’il participera au concours à 3-points, a annoncé qu’il ne prendrait pas part au Slam Dunk Contest 2020 à Chicago :

LaVine, opéré d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en 2017, a déjà remporté 2 fois le concours, en 2015 et 2016. On sait aussi qu’il lui tenait davantage à cœur cette année d’être All-Star plutôt que « simple » participant aux concours.

Here's Zach quote that will crush hearts of some fans who wanted to see Gordon-LaVine rematch: "I could’ve done the dunk and 3-point contest. I just chose to do the 3-point contest."

LaVine has been making this clear for awhile. He has nothing left to prove. Plus, post-torn ACL.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) February 4, 2020