La deadline approche et à l’image du trade à 4 équipes de cette nuit, le paysage NBA pourrait être encore grandement modifié dans les heures qui viennent. Le 6e Homme sort sa boule de cristal pour tenter d’anticiper quelques trades ou alors évoquer ceux qu’il aimerait voir.

N’oubliez pas non plus de nous suivre sur Twitter et sur YouTube. De plus, pour ceux qui ne le savent pas, un serveur Discord a été créé et vous pouvez rejoindre via ce lien.