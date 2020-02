Houston ne chercherait pas un pivot titulaire en vue des playoffs

Après avoir échangé Clint Capela et Nêne Hilario cette nuit dans un blockbuster trade à 4 équipes envoyant les deux joueurs à Atlanta ainsi que Gerald Green à Denver, les Rockets se retrouvent bien amoindries au poste 5. Même s’ils récupèrent un bon 3&D avec Robert Covington et un jeune à développer avec Jordan Bell au poste 4 (voire 5), Houston a désormais un vide au poste de pivot et on peut penser que la prochaine étape est de recruter un pivot s’ils veulent lutter à armes égales en playoffs.

Cependant, selon ESPN, Daryl Morey, GM des Rockets n’envisagerait pas de recruter un pivot titulaire, mais plutôt un joueur pouvant sortir du banc. En effet, Houston compte bien continuer de jouer avec de l’ultra small ball en alignant PJ Tucker au poste 5. L’idée serait d’avoir un pivot dans le roster pour ne serait-ce que contenir les Jokic, Anthony Davis, Rudy Gobert et compagnie lors des playoffs.

Cet ultra small ball a déjà été testé par les Rockets lors des derniers matchs et cela semble fonctionner pour le moment. On a pu constater ça notamment lors de la victoire des Rockets contre Dallas où Houston a jouer l’intégralité du match avec aucun joueur ne dépassant les 2m01 ce qui constitue une première depuis 1963. Quoi qu’il en soit, ce dispositif semble être compliqué à gérer d’un point de vue défensif pour Houston qui galère sacrément sur la protection d’arceau et les rebonds défensifs. D’un autre côté, avec les espaces créés par James Harden et Russell Westbrook, les 3 autres joueurs sur le parquet profitent souvent de tirs ouverts.

« Quand nous attaquons, c’est assez dévastateur, alors les adversaires feraient mieux d’appuyer sur le jeu intérieur s’ils veulent nous battre. Il faudra tout de même qu’on change de tactique tôt ou tard. » A déclaré D’Antoni après la victoire sur les Mavericks. « On ne pliera pas de si tôt. »

Alors certes, Houston peut compter sur Isaiah Hartenstein et Tyson Chandler, mais comme dit plus haut, ce ne sera pas suffisant en playoffs. De ce fait, il est fort probable de voir les Rockets actifs avant la deadline avec pour but de récupérer un joueur semblable à ce qu’ils souhaitent. Si aucun move n’est fait d’ici la deadline, il y aura fort à parier que Houston jettera son dévolu parmi les agents-libres.