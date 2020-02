Des stats de champion pour Milwaukee; 1ère Giannis vs Zion : « Il sera vraiment un très bon joueur pendant de longues années »

Première confrontation avec Zion Williamson réussie pour Giannis Antetokounmpo le MVP en titre : 30 points, 15 rebonds, 5 passes et la victoire 120-108 à la clé. Le Grec est au passage devenu le 7ème joueur de l’histoire à compiler ces stats, rien que ça.

Le rookie des Pelicans lui, a tout de même signé 20 points, 7 rebonds et 5 passes.

Mais à 5/19 aux tirs, soit 26.3% (0/3 à 3-points), le pire pourcentage de sa jeune carrière. Milwaukee ne possède pas le meilleur defensive rating (points encaissés pour 100 possessions) pour rien.

« Nous avons mis beaucoup de joueurs sur lui et nous lui avons proposé des défenseurs différents. J’ai défendu sur lui, Brook (Lopez) a défendu sur lui, Robin (Lopez) a défendu sur lui, Pat (Connaugthon) a défendu sur lui. Nous l’avons poussé à réfléchir, et nous avons essayons de lui rendre la vie la plus difficile possible. Tu sais qu’il va aller à gauche, essayer d’enfoncer son défenseur, peu importe lequel, essayer de finir en puissance. Et les gars qui sont derrière en aide doivent être actifs et lui rendre ça le plus difficile possible. » Giannis Antetokounmpo

« Je me rappelle m’être tourné vers Lonzo à un moment genre ‘Eh, je n’aime pas ça, j’ai le sentiment que je shoote trop.' » Et il m’a dit : ‘Tu ne devrais jamais avoir ce sentiment’ et donc j’ai continué. » Zion Williamson