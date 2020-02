« Je vous garantis que les spécialistes des analytics n’ont jamais été ‘in the zone’ de leur vie » LeBron a bombardé partout !

36 points dont 19 dans le 4ème quart-temps, 7 rebonds, 9 passes… LeBron James a participé avec brio au 21-13 (deux 3-points de Kyle Kuzma également) des Lakers passé aux Spurs dans la dernière période. À 8’29 de la fin, ses coéquipiers – venus du banc – lui sont tombés dessus de joie alors qu’il venait de réussir un 3ème trois-points (and one) d’affilée en l’espace de 52 secondes.

« On disait tous : ‘Heat check ! Donnez lui le ballon !’. Quand un gars est chaud comme ça, c’est toujours fun de le regarder. Ce n’était même pas prévu, on a juste couru et sauté sur lui. Ce sont ces moments-là qui font que nous sommes comme nous sommes. » Anthony Davis

« Notre équipe est comme ça, dès que quelqu’un est en réussite, on le soutient. Il y a cette camaraderie et c’est un sentiment très cool. » LeBron James