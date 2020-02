Gregg Popovich sur Kobe Bryant : « Il était comme un super-héros qui était en fait humain »

À Los Angeles pour y affronter les Lakers avec les Spurs mardi soir, Gregg Popovich est revenu sur le décès de Kobe Bryant le 26 janvier dernier dans un terrible accident d’hélicoptère ayant coûté la vie à 9 personnes au total.

« On l’a regardé jouer, on a joué contre lui, coacher contre lui, été avec lui durant les All-Stars Games… Même si les gens ne le connaissaient pas, ils avaient le sentiment de le connaître. Tout particulièrement ceux de Los Angeles. On a tous ces pensées qui nous traversent quand on perd quelqu’un. Ça n’arrête pas, et il faudra un moment pour que cela cesse. Et plus vous le connaissiez, plus vous pensez aux moments que vous avez eu avec lui.

Il était spécial pour chacun d’entre nous d’une façon différente. Cette tragédie pour la famille Bryant ainsi que toutes les autres personnes touchées, c’est quelque chose avec lequel nous apprenons à vivre. On est tous perdu à un moment donné, et chacun fait ce qu’il peut pour traverser ça. Je ne peux que leur souhaiter que ce processus se fasse de façon aussi paisible que possible pour eux. Parce que c’est vraiment, vraiment dur.

Il était comme un super-héros qui était en fait humain. On le voyait comme ça. Ça a été un tel choc. Quand quelqu’un est malade pendant longtemps, tu apprends à gérer cela, à t’y attendre. Mais quand quelqu’un disparaît comme ça, avec sa fille et les autres personnes présentes, c’est une tragédie. C’est plus douloureux, à certains égards. » Gregg Popovich