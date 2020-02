Portland réussit toujours aussi bien aux Nuggets ! « On défend toujours très bien contre lui »

En tête 37-28 après 12 minutes mardi soir au Pepsi Center, Denver a ensuite tenu Portland à seulement 10 points dans le 2ème quart-temps (64-38 à la pause), et pris jusqu’à 31 points d’avance avant de s’imposer 127-99. Cinq joueurs ont atteint les 10 points dont Nikola Jokic, 29 points à 11/17, 13 rebonds, 9 passes et 3 contres et Jamal Murray, 20 points à 6/9 et 6 passes.

« Ça a été l’une des meilleurs premières mi-temps de notre saison. C’était génial, je crois qu’on les a tenus à 20% aux tirs dans le 2ème quart-temps. On était partout et même quand l’exécution n’était pas parfaite, on a fait les efforts qui nous ont permis de faire les bons choix, on avait la bonne mentalité. » Michael Malone

Damian Lillard, sur une série folle de 6 matchs à 48.8 points, 7.2 rebonds et 10.2 passes de moyenne avant la rencontre, a été limité à seulement 21 points à 8/23 (et 9 passes).

« Nos gars ont relevé le challenge de défendre sur un grand joueur. On a essayé de lui compliquer la tâche au maximum. C’est une très bonne victoire pour nous. » Michael Malone « J’ai le sentiment qu’on défend toujours très bien contre lui. On a fait du bon boulot collectivement, on ne l’a pas laissé prendre des tirs faciles et trouver son rythme. » Torrey Craig « Tout le monde était connecté. Tout le monde avait le même objectif : stopper Dame. » Nikola Jokic

Au final Portland, battu pour la 3ème fois en autant de matchs cette saison par les Nuggets, a été limité à 99 points à 39.6% aux tirs (dont 29% à 3-points). Après le match Malone s’est également dit satisfait du bon retour de Murray, revenu d’une absence de 10 matchs (cheville).

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il score 20 points de façon aussi efficace. Je voulais simplement qu’il joue. Il ne s’est même pas entraîné récemment. C’était super de le voir trouver son rythme directement comme ça. » Michael Malone

Denver est 3ème de la conférence Ouest avec son bilan de 35-16, Portland 9ème à 23-28.

