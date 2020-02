Le super geste de Nicolas Batum et Russell Westbrook pour un fan français

Voilà le genre d’histoire qu’on aime. Hier matin un Twitto a lancé un appel à la communauté basket française pour son neveu, atteint d’un cancer :

Mon neveu a 14 ans et il se bat contre son troisième cancer.

Demain il va de nouveau être opéré.

J'en appelle à la communauté nba FR pour lui donner de la force et peut être le rendre visible de son joueur préféré @russwest44 .

Merci🙏❤#WorldCancerDay#whereamazinghappens pic.twitter.com/H9AKDj3bOF — 2oak (@the2oak) February 4, 2020

La mission semblait ardue mais 24 heures plus tard elle a été accomplie ! En effet, Nicolas Batum a eu vent de ce message et comme parfois le hasard fait bien les choses, il affrontait hier soir les Rockets. Et voilà la suite :