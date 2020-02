Dirk Nowitzki et sa femme récompensés par l’UNICEF : « Je suis totalement en paix avec ma retraite sportive maintenant »

Une récompense de plus pour Dirk Nowtizki. La légende des Mavericks, et sa femme Jessica, recevront vendredi le Spirit of Compassionate Award remis par l’UNICEF pour l’ensemble de leurs actions avec la Fondation Dirk Nowitzki. Cet organisme a pour mission principale de fournir éducation, santé et bien être aux enfants du monde entier dans le besoin. Le couple sera donc honoré « pour leurs années de dévouement et de lutte pour les enfants du monde entier« .

« C’est une organisation tellement formidable. C’était parfait pour nous et pour la fondation. Et maintenant que je ne joue plus, j’ai plus de temps pour m’y impliquer. » Dirk Nowitzki

L’ancien roi du fadeway déclarait au Dallas Morning News, être désormais complètement en paix avec sa décision de mettre un terme à sa carrière.

« Je peux honnêtement dire que ça ne me manque pas du tout. Je n’arrive plus à m’imaginer là-bas [aux Mavericks]. Je suppose que cela montre que je suis totalement en paix avec ça. Je suis très heureux, et occupé. J’aurai pensé que j’aurai un peu ralenti, mais ça n’a pas été le cas. » Dirk Nowtizki

Et côté basket, un retour est-il à prévoir au sein des Mavericks ? Pas encore selon l’ancien numéro 41, malgré la volonté de Mark Cuban de l’intégrer au sein de l’organisation.