Les Rockets galèrent mais s’en sortent avec un nouveau carton de James Harden

32ème victoire de la saison pour les Rockets, qui ont eu du mal face aux Hornets, même s’ils l’emportent au final de 15 unités. Ils ont été longtemps malmenés avant de faire la différence dans le dernier quart, remporté 33-22.

James Harden est l’homme du match 40 points à 11/26 dont 4/11 à 3-pts, 9 rebonds, 12 passes et 3 interceptions en l’absence de Russell Westbrook. Il a été bien aidé par Danuel House Jr. (22 points à 8/13 dont 6/11 à 3-pts), PJ Tucker (13 points à 3/8 à 3-pts et 10 rebonds), Eric Gordon (16 points à 6/22) et Ben McClemore (14 points à 5/10 dont 4/9 à 3-pts). Les Texans rentrent 20 tirs à 3-pts mais en 60 tentatives contre seulement 37 à 2-pts. Ils perdent surtout seulement 4 ballons pour 11 interceptions. En face les Hornets shootent à 13/33 à 3Devonte Graham-pts et perdent 17 ballons. Terry Rozier signe 20 points à 5/12, Miles Bridges 20 points à 8/17 et 15 rebonds, Malik Monk 19 points à 8/13 et 16 points à 5/11 dont 5/10 de loin.

Profitant de la maladresse des Rockets en début de match (8/22 en premier quart), les Hornets ont fait la course en tête d’une dizaine de points en premier quart pour virer devant 34-22. Grâce à un excellent duo Danuel House Jr. – James Harden, les Rockets sont rapidement revenus en second quart et les débats se sont équilibrés. Du milieu du second quart à 7 minutes de la fin, les deux équipes ne sont pas lâchées. Sur deux lancers, Willy Hernangomez a mis les deux formations à égalité 103-103 avec 7 minutes au chronomètre. Moment choisi par Houston pour accélérer. Pj Tucker a lancé ce qui est devenu un 10-0 avec l’aide des 3-pts de James Harden et Danuel House. Les Hornets ne se sont pas remis de ce run et ont vu les Texans filer vers la victoire.