Blockbuster deal entre Rockets, Wolves, Nuggets et Hawks !

Edit : C’est fait selon Woj ! Les Rockets, Nuggets, Wolves et Hawks auraient trouvé un accord. Deal qui va envoyer

Clint Capela aux Hawks en compagnie de Nene

aux Hawks en compagnie de Nene Robert Convington, Jordan Bell et un second tour aux Rockets

et un second tour aux Rockets Malik Beasley, Juan Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt et un premier tour de draft (via Nets) à Minnesota

et un premier tour de draft (via Nets) à Minnesota Nuggets reçoivent Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier et un premier tour des Rockets

ESPN Sources: 4-team trade agreement: Houston: Robert Covington; Atlanta: Clint Capela and Nene; Minnesota: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, ATL 1st round pick via Nets; Denver: Gerald Green, Houston FRP. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020

Sources: Minnesota, Atlanta, Houston and Denver are close to agreement: Robert Covington to Rockets; Clint Capela to the Hawks; Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner and draft compensation to Timberwolves; expiring contracts and first-rounder to Denver. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2020

5h20 : Les discussions entre les Wolves et les Warriors pour D’Angelo Russell se seraient refroidies mais pas celles entre les Wolves, Rockets et Hawks selon Woj. Les trois équipes continueraient de discuter d’un deal qui devrait permettre aux Rockets de récupérer Robert Covington, aux Hawks d’accueillir Clint Capela et aux Wolves d’amasser des atouts pour pouvoir faire affaire avec les Warriors afin d’enrôler Russell. Selon Shams les Wolves pourraient récupérer Evan Turner et des choix de draft.

Toutefois il va sans doute falloir une 4ème équipe et Woj rapport que les 3 franchises discuteraient avec plusieurs franchises, dont les Nuggets, sérieux candidat.

Among the serious candidates to emerge as a new fourth team in this trade scenario, league sources tell ESPN: The Denver Nuggets. Talks with teams elsewhere are ongoing too. https://t.co/77s2keXl9a — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020