Les Rockets proches d’un accord pour l’arrivée d’un pivot ?

Selon Kelly Iko (The Athletic), les Rockets seraient en train de finaliser un deal pour un pivot.

L’équipe, qui a transféré Clint Capela et Nene hier, serait en discussions avec deux équipes de la conférence Est et elle serait également prête à accueillir un salaire supplémentaire en échange d’atouts.

Source: Rockets closing in on a deal for a center, currently talking to two Eastern Conference teams. In addition to a center, they are willing to take on additional salary in exchange for assets.

— Kelly Iko (@KellyIkoNBA) February 5, 2020