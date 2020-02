Masai Ujiri ou un agent pour prendre la tête des Knicks ?

Les New York Knicks ne cesseront de nous étonner. Alors que Steve Mills, le président des Knicks vient d’être licencié. Du côté du front-office, des choses se préparent déjà, James Dolan rêverait de faire venir Masai Ujiri selon ESPN. Le président des Raptors est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs dirigeants en NBA. Le seul problème pour le propriétaire des Knicks est qu’Ujiri est sous contrat avec Toronto jusqu’en 2021. Le dirigeant de Toronto avait d’ailleurs déjà été au cœur de plusieurs rumeurs l’envoyant du côté de Washington et il avait déjà expliqué qu’un challenge aux Knicks serait excitant. LE souci c’est qu’il faudrait lâcher au moins un tour de draft pour le récupérer et les Knicks ne seraient pas trop chauds

Dans le cas d’un refus de Masai, James Dolan a une autre idée en tête, imiter le modèle des Los Angeles Lakers et des Golden State Warriors. Avant d’être installé à la tête des Lakers, Rob Pelinka était le représentant de Kobe Bryant. Bob Myers, l’homme qui a façonné la dynastie des Warriors, était lui aussi agent de joueur avec notamment Brandon Roy en tête de liste.

A noter que es New Yorkais auraient récemment rencontré un candidat.