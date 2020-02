Les Atlanta Hawks coupent Chandler Parsons

Afin de pouvoir valider le deal à 4 équipes avec les Wolves, Rockets et Nuggets, les Hawks devaient faire de la place dans l’effectif et ils ont décidé de sacrifier Chandler Parsons, sans surprise.

L’ailier était à l’écart de l’équipe depuis son accident de voiture, en pleine rééducation, et était en fin de contrat (il touche 12.5 millions de dollars cette saison). Il n’a jamais vraiment eu sa chance avec les Hawks, limité à 5 matchs pour 2.8 points à 27.8% et 1.4 rebond en 10.8 minutes.

Atlanta is waiving Chandler Parsons and his expiring $25.1M contract to create roster space to complete four-team trade, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020