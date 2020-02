Jrue Holiday devrait rester chez les Pelicans

Alors que Jrue Holiday était l’un des joueurs les plus courtisés ces derniers jours, notamment par le Heat et les Nuggets, le meneur All Star devrait finalement rester en Louisiane après la deadline.

En effet selon Woj, les Pelicans devraient garder leur arrière au moins jusqu’à la fin de la saison puisqu’ils n’ont pas reçu d’offres à la hauteur de leurs attentes.

Le numéro 11 compile cette saison 19 points, 5 rebonds et 6 passes en 35 minutes. Avec le retour de Zion Williamson, l’apport d’Holiday pourrait permettre à La Nouvelle-Orléans de se battre pour une place en playoff en cas de gros run, puisqu’ils ne sont qu’à 5,5 matchs de la 8e place.

New Orleans continues to be content with Jrue Holiday remaining on roster through Thursday’s NBA Trade Deadline, league sources tell ESPN. The kind of overwhelming offer it would take to pry Holiday hasn’t surfaced in the marketplace.

