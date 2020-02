Andre Iguodala transféré au Heat ! Il prolonge deux ans !

Edit : Selon Woj c’est fait ! Miami et Memphis ont trouvé un accord pour le trade d’Andre Iguodala ! De plus l’ailier prolonge deux ans pour 30 millions de dollars avec les Floridiens avec une team option sur la seconde année.

On attend de connaître la contrepartie.

Memphis has agreed to a deal to send Andre Iguodala to Miami, league source tells ESPN. Iguodala agreed to trade and has agreed to a two-year, $30M extension with Miami. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Selon Shams le Heat de Miami et les Memphis Grizzlies seraient en discussions avancées pour un trade d’Andre Iguodala. Selon Yahoo! Sports les Lakers tenteraient le tout pour le tout pour le récupérer mais à l’heure actuelle il semblerait que le Heat tienne la corde.

On ne sait pas quelle est la contrepartie mais la franchise du Tennessee souhaitait un premier tour de draft.

Il se murmurait depuis quelques jours que les Flodiriens étaient sur le coup.

Miami and Memphis are in advanced discussions for Andre Iguodala to land with the Heat, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020