Andre Drummond très amer après son transfert

Dans les rumeurs de transferts depuis des semaines, Andre Drummond semblait parti pour rester aux Pistons ce soir. Ces derniers n’avaient pas eu les offres qu’ils voulaient jusque là, mais ils ont appuyé sur la gâchette pour l’envoyer à Cleveland en échange d’une bien faible contrepartie : Brandon Knight, John Henson et un second tour.

Cela montre leur désir de s’en débarrasser alors qu’il a une player option et avait laissé entendre qu’il allait la décliner. Les Pistons n’avaient sans doute pas l’intention de lui faire une offre à la hauteur de ses attentes et l’ont donc transféré.

Un transfert qui a du mal à passer pour l’intéressé.

If there’s one thing I learned about the NBA, there’s no friends or loyalty. I’ve given my heart and soul to the Pistons , and to be have this happen with no heads up makes me realize even more that this is just a business! I love you Detroit…

— Andre Drummond (@AndreDrummond) February 6, 2020