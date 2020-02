Les Lakers seraient favoris pour signer Darren Collison; Une chance donnée à J.R. Smith ?

La deadline est passée, mais les mouvements dans les équipes sont loin d’être terminés puisqu’on entre dans la période des buyouts. On devrait voir pas mal de franchises signer des joueurs libres ou coupés et les Lakers, qui n’ont finalement pas fait de deal à la deadline, devraient être concernés.

Ils cherchent toujours un meneur et le NY Times rapporte qu’ils sont favoris à la signature de Darren Collison. Ce dernier voudrait jouer à Los Angeles et les Clippers cherchent aussi un meneur de jeu et seraient sur le coup. Selon Matt Barnes, à qui s’est confié Collison, la sortie de sa retraite serait du 50/50.

Autre piste à suivre et elle n’est pas nouvelle, celle de J.R. Smith. Il se murmurait récemment qu’il allait être mis à l’essai par les Lakers, mais on ne sait pas si cela s’est fait. L’arrière est actuellement à Los Angeles et le NY Times et Y! rapporte que les Lakers devraient lui donner une chance dès la semaine prochaine lors d’un essai.

The Lakers are expected to give free agent guard JR Smith a post-trade deadline audition (perhaps as soon as next week) and remain favorites to sign Darren Collison if Collison elects to make a comeback to the NBA — in addition to potential pickups on the buyout market

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 6, 2020