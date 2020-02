Deadline des transferts NBA 2020 : Suivez les dernières heures en direct

Comme chaque année pour les dernières heures avant la date limite des transferts NBA il y aura de nombreuses rumeurs et sans doute quelques transferts et nous allons vous tenir au courant de tout ça en temps réel sur Basket Infos. Les équipes ont jusqu’à 21h heure française pour effectuer des transferts et vous saurez tout des rumeurs et des deals sur cette page. La page sera actualisée automatiquement toutes les 5 minutes, n’hésitez donc pas à la laisser ouverte pour ne rien manquer (sur l’appli il faudra actualiser la page).

En attendant que cela s’active et que les premières rumeurs et transferts tombent pour rappel les rumeurs de la nuit sont ici et les derniers transferts effectués sont là

En bleu seront précisés les transferts effectués.

16h15 : Selon le NY Post les New York Knicks seraient intéressés par Aaron Holiday et auraient contacté les Pacers à son sujet.

16h : Selon The Athletic les Celtics auraient fait une offre pour Christian Wood, refusée.

16h : Les Hawks ont coupé Nene