Nene Hilario coupé par les Hawks

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais les Atlanta Hawks ont bien coupé Nene Hilario, qu’ils ont récupéré du côté d’Houston dans le deal qui leur a permis de faire venir Clint Capela.

Le pivot brésilien était payé un peu plus de 2 millions, avec 7,5 millions de bonus, jusqu’à la fin de la saison 2021 (la dernière année n’était pas garanti), et ça ressemble bien à une fin de carrière pour lui. Il ne jouait déjà plus beaucoup à Houston et on voit mal quelle équipe pourrait décider de miser sur lui. Il a tout de même … ans et n’a clairement plus la mobilité pour défendre en NBA.

Nene a disputé 965 matchs en NBA, pour 11,3 points et 6 rebonds de moyenne.