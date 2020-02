Un agent sur le point de prendre le poste de président des Knicks !

Ça chauffe dans la quête d’un président aux New York Knicks. Steve Mills a été viré avant hier et il se murmurait, sans aucun surprise, que les Knicks rêveraient de Masai Ujiri, toutefois cela parait très très compliqué de le récupérer puisqu’il est encore sous contrat. De ce fait les Knicks seraient passés au plan B, mettre à la tête du front office un agent comme l’ont fait les Warriors et les Lakers avec Bob Myers et Rob Pelinka.

Depuis l’annonce du licenciement de Mills il se dit que les Knicks auraient déjà rencontré un agent et on en sait plus. Cet agent c’est Leon Rose, de l’agence CAA et selon Shams et Woj un accord est même très proche d’être trouvé. A moins d’un renversement de situation, il sera le nouveau président. Il devrait être accompagné de William Wesley, conseiller pour CAA.

Il fait partie des agents les plus réputés en NBA puisqu’il représente Chris Paul, Joel Embiid, Karl Anthony Towns, ou encore Mike Conley.

Knicks and player agent Leon Rose of CAA are nearing deal to make him new head of basketball ops., league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020